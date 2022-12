Cazzu es abucheada por burlarse de la derrota de México ante Argentina: "Están tristes, ¿no?"

Cazzu generó polémica después de lanzar algunos comentarios de burla por la derrota de México en el Mundial de Qatar 2022. Y es que el pasado 26 de noviembre, el equipo de los aztecas perdió 2 -0 contra Argentina, país de nacimiento de la rapera.



Le puede interesar: Captan a la novia de Christian Nodal besando a otra mujer durante un concierto

"Están tristes porque perdieron, ¿no? El que no aguanta la selección de México no salta, eh, vamos a hacer la prueba", dijo Cazzu. En ese momento, sus seguidores manifestaron molestia y empezaron a abuchearla. Sus palabras se hicieron virales en redes sociales y varios internautas la criticaron.

La joven trató de remediar su error y le dijo a sus fanáticos que "no me gusta el fútbol, a mí me gusta la música. El que no ama la Selección de México, no salta. Los mexicanos orgullosos de México, van a saltar".

Publicidad

"Adoro a Cazzu, pero cómo se le ocurre decirle eso a Mexicanos. El vato que se la pasaba gritando se nota que no conocía el respeto. Después se notó incómoda, pero aun así la amamos", dijo un usuario.



Sin embargo, en otra de sus presentaciones en México, Cazzu dijo lo siguiente: "Estoy impresionada por ustedes, porque a pesar de ser mi primer show hay mucha gente. Quiero decirles que jamás los ofendería, así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual, digo, ‘qué triste’. Espero con estas canciones yo pueda devolverles todo el amor que me dan ustedes".