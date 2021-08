Algunas celebridades que se identifican como personas no binarias

Entre las celebridades que se identifican como personas no binarias se destacan famosos cantantes y estrellas que iniciaron su carrera desde muy temprana edad. Aquí le presentamos los artistas.

En primer lugar se encuentra la cantante y actriz Demi Lovato, quien el pasado 19 de marzo del año 2021, manifestó a través de sus redes sociales que se identifica como una persona de género no binario, además, compartió que cambiaría sus pronombres por "they", que pude traducirse en español como "elle”.

La cantante aseguró que por medio de un proceso de auto-reflexión llegó a este resultado.

Demi Lovato indicó también que apoyará a las personas que por uno u otro motivo no han podido compartir su orientación sexual y verdadera identidad.

Otro artista que se identifica con el género no binario es Sam Smith, cantante y compositor.

Así lo confirmó a través de la red social Twitter, donde le pidió a sus fans que cuando lo nombraran utilizaran el pronombre “elle” y no “el”.

La decisión fue tomada debido a que por muchos años luchó con su verdadera identidad para aceptarse por lo que es.

Indya Moore, nació en Estados Unidos, es una persona transgénero y no binaria.

Se reconoce por su actuación como Ángel Evangelista en la serie de televisión Pose. Además, se ha destacado como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en el año 2019 y su participación en la defensa de los derechos de las personas trans.

Otra artista es Janelle Monáe, cantante, productora y actriz estadounidense que se declaró como una persona no binaria a través de plataformas digitales. Sin embargo, después aclaró que sigue en el proceso de explorar su identidad de género.

Janelle Monáe afirma que tiene energía tanto masculina como femenina, por lo que sigue descubriéndose.

Finalmente, Jonathan Van Ness, quien resaltó por su participación en la serie de Netflix "Queer Eye" y se convirtió en la persona más querida por el público a nivel internacional.

Además, es la primera persona no binaria en aparecer en la portada de la revista Cosmopolitan. Van Ness también expresó que se siente muy afortunado de estar en un mundo que esté abierto a nuevas formas y representaciones de belleza.