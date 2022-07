Ceta y Valkyria, ganadores del Desafío The Box, revelan en qué gastarán el dinero del premio

Camilo Esteven Tarifa Avella (Ceta) y Andrea Carolina Olaya Gutiérrez (Valkyria) se llevaron el premio de $800 millones de pesos tras convertirse en los campeones de la edición número 18 del Desafío The Box. "Una alegría indescriptible, yo tampoco me lo creía, como les dije a mis compañeros, yo llegué aquí solo queriendo no salir en la primera prueba y miren dónde estoy, siempre fui avanzando de a poco y dándome cuenta de que cada vez estaba más cerca", dijo la superhumana.

En entrevista con Caracol Televisión , la oriunda de Neiva y el araucano revelaron en qué gastarán el dinero de este galardón. Valkyria se llevó un premio de $400 millones, más $34 millones que acumuló y $50 millones que obtuvo como reconocimiento a superhumana.

La joven reveló que invertirá el dinero en algunos proyectos personales y en ayudar a personas que lo necesiten. Sin embargo, lo que sorprendió de Valkyria es que aseguró que compartirá parte de su premio con Alexa, otra de las participantes.

"Con mi compañera Alexa pasamos momentos súper, híper, mega difíciles y lo hicimos excelente, así que también quisiera hacer con parte de dinero reconocerle todo el esfuerzo a ella", comentó.

Por otro lado, Ceta, quien se llevó una motocicleta, $400 millones del premio y $30 millones más que acumuló, dijo que con su dinero también espera ayudar a otras personas a emprender.

"A los campesinos, a los niños, les quiero decir que los sueños se cumplen, que desde muy pequeño me crie en una finca, me crie en el campo, mírenme donde estoy representándolos", comentó Ceta.