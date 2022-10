'Chandosa' le salvó la vida: influencer JuanDa relató que su perrita evitó que él se suicidara

El influencer JuanDa, conocido por compartir videos graciosos, causó revuelo luego de anunciar su regreso a las redes sociales . A través de una transmisión en vivo, el joven les contó a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram los duros momentos que vivió durante su ausencia en internet.



El creador de contenido empezó diciendo que ha sufrido de depresión y falta de autoestima desde que era muy pequeño. "Hace muchos años he odiado cosas de las que represento. Desde chiquito me odiaba. Siento que llegué a esta vida para ayudar a las personas que me quieren y ser como un soporte", contó.

"Siempre he sentido que debo darle algo a la gente para que esté a mi lado y por eso han sido mier#$ conmigo. En mis relaciones interpersonales, mis amigos y mi familia me habían hecho sentir mal", comentó.

JuanDa trató de quitarse la vida en varias oportunidades. Sin embargo, la última vez que lo intentó se detuvo después de ver a 'Chandosa', su perrita, pasar por su lado. Según contó el influencer, fue como si el animal le estuviera diciendo que si él moría nadie la iba a alimentar.

"¿Quién le va a dar el desayuno a 'Chandosa'?", expresó JuanDa. Tras este incidente, uno de sus amigos le pidió que fuera a un centro psiquiátrico. "Me quitaron absolutamente todo. No tenía celular. Durante mi estadía mi mejor amiga fue una sopa de letras. Fue una experiencia horrible. No salí del cuarto por cuatro días", dijo.

El joven estuvo dos veces internado en el hospital psiquiátrico. La primera vez que salió del lugar dijo que "me escapé de todo lado, de las redes. No quería saber nada. Entré en un positivismo tóxico en el que no estaba preparado para una mala noticia. Me dio un ataque de pánico. No me sentía humano".



Tras ver que aún seguía afectado, su amigo le insistió que volviera al centro psiquiátrico. Cuando fue dado de alta se tomó el tiempo para regresar a las redes sociales. "Todos somos valientes porque llevamos muchos problemas. Quiero darme la oportunidad de ser yo, viví tanto tiempo buscando que los otros pensaran bien de mí. Quiero ser feliz", expresó.

Agregó: "Me pasaron muchas cosas al tiempo. Ya no culpo a nadie. A veces, uno permite cierto tipo de cosas por repetir patrones. No tengo cabeza para tenerle rencor a nadie. Sigo siendo la misma persona, pero maduré mucho y ahora veo la vida de un lado diferente".

JuanDa concluyó asegurando que "estoy muy emocionado de lo que me tiene la vida. No sé si vuelva a redes para siempre, pero sí quiero que me den la oportunidad de ver mi contenido. Quiero ganarme otra vez su confianza. Quiero ver si mi vida es esto de las redes o si definitivamente me voy. Quiero encontrarme".

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: