Chanel rindió sentido homenaje a Karl Lagerfeld en su desfile en París

La pasarela se llevó acabo en el Grand Palais, en donde diversas celebridades lucieron creaciones del alemán para la temporada otoño-invierno.

Chanel rindió este martes un sentido homenaje al gigante de la moda Karl Lagerfeld, despidiéndose de su director artístico en un espectacular pase sobre la nieve en París, en el que desfilaron celebridades como Penélope Cruz.

El público reunido en el museo Grand Palais observó un minuto de silencio al inicio del desfile, mientras las modelos permanecían de pie. Algunos no pudieron contener las lágrimas al recordar al 'káiser' de la moda, fallecido el 19 de febrero a los 85 años.

Conforme a su voluntad, no se celebró ninguna gran ceremonia póstuma, por lo que este desfile fue la ocasión para su público más cercano de darle un último adiós.

Bajo el impresionante techo de vidrio del museo, se escuchó la voz en francés de Lagerfeld, con su inconfundible acento alemán, hablando en una entrevista sobre sus inicios con Chanel y los desafíos a los que hizo frente para llevar a lo más alto a la firma de alta costura.

"Hacer revivir una marca no era tarea fácil. Acepté la segunda vez porque todo el mundo me dijo que no debía hacerlo, que no funcionaría", dijo la voz de Lagerfeld en la grabación, recordando el entusiasmo de la reina de Inglaterra, para quien visitar Chanel era como "ingresar en un cuadro".

El público se llevó a casa una copia de un dibujo de Lagerfeld, en el que se reconoce su silueta y la de la fundadora de la firma, Gabrielle Chanel, con la frase "The beat goes on" (La música continúa), el mensaje que la marca tratará de transmitir ahora sin su celebérrimo diseñador. Su mano derecha, Virginie Viard, tomó las riendas de la dirección artística.

Bellucci, Cotillard y Stewart, en primera fila

En un impresionante decorado que recreaba los chalés de una estación de esquí alpina con las montañas nevadas de fondo, las modelos presentaron la última colección de otoño-invierno imaginada por Lagerfeld, junto a Viard.

La británica Cara Delevingne abrió el pase y la española Penélope Cruz, embajadora de Chanel, desfiló muy sonriente con una minifalda blanca y un top de volantes, un recogido con una cinta negra y plumas blancas y una flor blanca en la mano.

El blanco y el negro fueron los colores predominantes del pase, en el que también participó la joven Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, la última musa de Lagerfeld.

En primera fila, estuvieron presentes las actrices Monica Bellucci, Kristen Stewart y Marion Cotillard, así como la top model Claudia Schiffer, descubierta por el diseñador en los años 1990.

Al término del desfile, con la canción ‘Heroes’ de David Bowie, el público en pie le dedicó una última ovación. Viard salió brevemente a saludar, como hizo su mentor durante casi cuatro décadas, salvo para el último desfile del 22 de enero, ausente por "cansancio".

Lagerfeld presentaba a Viard como su "brazo derecho y brazo izquierdo". Ella misma explicó a la AFP en 2015 que se "complementaba" con el diseñador: "Lo entiendo, consigo sublimar sus ideas, comprendí lo que quería hacer con Chanel", dijo.

El reto de Viard

Ocupar el lugar de Lagerfeld es no obstante un reto mayor: carismático, prolífico, el 'káiser de la moda' se ocupaba además de las impresionantes puestas en escena de los desfiles en el Grand Palais -como un supermercado, una playa o un cohete espacial- así como de fotografiar las campañas.

Bajo su dirección artística, Chanel dejó de ser en los años 1980 una marca un poco anticuada para escalar a lo más alto de la moda.

Con el paso de las temporadas, Lagerfeld reinventó las colecciones, jugando con los códigos de la marca, empezando por el famoso traje chaqueta de tweed.

Gabrielle Chanel "habría odiado" su trabajo, afirmaba el creador, famoso por sus frases mordaces.

Además de Chanel, Lagerfeld estaba al frente de la firma italiana Fendi y de la que lleva su nombre.

El diseñador fue incinerado tres días después de su muerte en la más estricta intimidad en Nanterre, cerca de París.