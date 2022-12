Charlie Hunnam y no Matt Bomer protagonizará "Cincuenta sombras de Grey"

La estadounidense Dakota Johnson, hija de Don Johnson y Melanie Griffith, y el actor británico Charlie Hunnam serán los protagonistas de la versión cinematográfica de "Cincuenta sombras de Grey", según anunció la autora de la trilogía literaria, E.L. James.

"Estoy encantada de comunicarles que la adorable Dakota Johnson ha aceptado ser nuestra Anastasia en la adaptación cinematográfica de 'Cincuenta sombras de Grey'", reveló en su cuenta de Twitter la que fue considerada por la revista Forbes la escritora más rica del mundo.

A continuación, la autora británica añadió que el "guapo y con mucho talento Charlie Hunnam será Christian Grey" en la esperada película.

La confirmación de Johnson, de 23 años, pone fin a meses de especulación, cuando sonaron nombres como el de la inglesa Emma Watson, Hermione en la saga de Harry Potter, para el papel de la cándida Anastasia, quien en la ficción sucumbe a los encantos de Grey.

Hunnam, de 33 años y natural de Newcastle, ya sonaba como posible candidato en una terna en la que figuraba como favorito el canadiense Ryan Gosling.

Dakota Johnson debutó en la gran pantalla junto a su madre en "Crazy in Alabama", de 1999, dirigida por el español Antonio Banderas, actual marido de Melanie, pero es más conocida por sus papeles secundarios en la comedia "The five year engagement" y "The social network".

Los productores de la película sobre Facebook, Michael de Luca y Dana Brunetti, son los mismos que se ocuparán de "Cincuenta sombras de Grey", que, según se indicó en junio, será dirigida por la cineasta y artista británica Sam Taylor-Wood.

Al igual que la joven protagonista, Hunnam es también relativamente desconocido para el gran público y se ha destacado sobre todo en series televisivas como "Queer as folk" para el Canal 4 británico o la estadounidense "Undeclared", además de como Raleigh Becket en el reciente filme "Pacific Rim".

"Cincuenta sombras de Grey" es el inicio de una trilogía que ha convertido en millonaria a E.L. James y que narra la relación entre una inocente joven y un poderoso empresario de oscuro pasado que quiere someterla en una relación sadomasoquista.