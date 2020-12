Cher recordó el escalofriante momento que vivió cuando un hombre intentó matarla

Cher recordó en una entrevista con ‘The Guardian’ que “una vez un hombre intentó matarme". Afortunadamente, las personas que estaban en el teatro se dieron cuenta y la ayudaron.

"Siempre me dejaban a las puertas del teatro cuando estaba haciendo 'Come Back To the Five and Dime' en Broadway. Pensé que me iba a dar la mano, pero me agarró del brazo y me lo puso detrás de la espalda. Empezó a empujarme hacia el callejón y dijo: 'Si haces algo, te mato'", contó Cher.

La cantante reveló que se salvó gracias a que “dos fans, que luego se hicieron amigos, vieron que algo estaba ocurriendo y empezaron a gritar y a correr hacia a mí, y él sujeto escapó".

