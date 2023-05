Cher terminó la relación que tenía con un rapero 40 años menor que ella

La cantante Cher terminó su relación amorosa con el rapero Alexander ‘AE’ Edwards, quien es 40 años menor que ella.

La pareja decidió tomar rumbos diferentes y pese a todas las especulaciones que surgieron, como que el músico de 37 años le había propuesto matrimonio a la artista, no fue así.

Alexander ‘AE’ Edwards le regaló un lujoso anillo de diamantes en diciembre, pero se trató tan solo de un obsequio de Navidad, mas no una muestra relacionada a una boda.

Según portales de entretenimiento, la ruptura se habría llevado a cabo hace algunas semanas y aún se desconoce cuál fue el detonante para tomar la decisión.

Conozca más de Cher

Cher es una cantante y actriz estadounidense, nacida el 20 de mayo de 1946 en California. Comenzó su carrera en la década de 1960 como parte del dúo musical Sonny & Cher, junto a su esposo, Sonny Bono. Juntos, lanzaron una serie de éxitos pop como 'I Got You Babe' y 'The Beat Goes On'.

Después de la separación del dúo en la década de 1970, Cher continuó su carrera en solitario, convirtiéndose en una de las cantantes más icónicas de la época. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos un premio Óscar, un Grammy y tres premios Golden Globe.

Además de su carrera musical, Cher también ha incursionado en el cine y la televisión. Hizo su debut en el cine en la década de 1960 y ha protagonizado películas como 'Moonstruck', por la que ganó el premio a la Mejor Actriz en los premios Óscar de 1988. También ha aparecido en programas de televisión como 'The Sonny & Cher Comedy Hour' y 'The Cher Show'.

Cher es conocida por su estilo único y extravagante, que ha influido en la moda y la cultura popular. Su imagen y música han inspirado a una generación de artistas y ha sido una figura importante en la comunidad LGBTQ+.

A lo largo de su carrera, Cher ha sido reconocida como una de las artistas más influyentes e icónicas de su generación. Con su talento, carisma y presencia en el escenario, ha dejado una huella duradera en la cultura pop y ha establecido un legado que continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y artistas.