Chernobyl, una de las series más premiadas en la entrega de los BAFTA TV Awards

Con una ceremonia virtual y con público en casa, se llevó a cabo la entrega de los premios BAFTA TV, los galardones que exaltan lo mejor de la televisión del Reino Unido.

Durante este evento se premiaron a varias de las producciones que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo.

La serie Chernobyl se hizo acreedora a dos galardones en las categorías de mejor miniserie y mejor actor principal.

Por otro lado, la producción The End of the F***ing World obtuvo el Bafta a mejor serie de drama y mejor actriz de reparto.

El actor Idris Elba obtuvo el Bafta especial por su contribución a la industria de la televisión en ese país.