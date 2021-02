Neymar estaría coqueteando con esta despampanante modelo

Más allá de las canchas, constantemente el futbolista Neymar Jr ., actualmente en el PSG, da de qué hablar. En esta ocasión por el supuesto coqueteo con una despampanante modelo.

(Famosa modelo, expareja del futbolista Jerome Boateng, fue encontrada muerta en una casa)

El delantero brasileño está en la mira de los medios del entretenimiento , que aseguran que le sigue la pista, muy de cerca, a la italiana Chiara Nasti.

Nasti, de 23 años, es originaria de Nápoles y en redes sociales cuenta con una gran popularidad. En Instagram tiene casi 2 millones de seguidores y constantemente sube contenido que, en varias ocasiones, deja poco a la imaginación.

“No hay una foto de Nasti que no tenga un me gusta o un corazón de Neymar. Él está haciendo todo lo posible para conocerla, pero por el momento ella no voltea a verlo”, habría asegurado una fuente a la revista italiana Chi.

Vea algunas fotos y videos de Chiara Nasti:

Publicidad

Chiara Nasti tiene un blog de moda, ha participado en realities de su país natal y trabajado con importantes firmas. En 2017 se comprometió con el empresario Ugo Abbamonte, del que se separó el año pasado.