Chilindrina ganó juicio a Chespirito por autoría del personaje

La artista mexicana reveló que ganó un juicio a Roberto Gómez Bolaños y el canal Televisa por la autoría del personaje del popular programa mexicano de televisión "El chavo del ocho".

De las Nieves hizo pública la información en Perú, en donde se encuentra con su espectáculo "Fíjate, fíjate, fíjate".

Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves se encontraban en litigio desde hace 12 años, por el uso del nombre de la pícara niña con colas y pecas, amiga inseparable del Chavo.

"Ustedes tienen la primicia de saber que ya gané el pleito contra (la cadena) Televisa y Chespirito. Ya la Chilindrina es mía y no me la puede quitar nadie", dijo De las Nieves en conferencia de prensa.

Añadió que recibió el fallo con tranquilidad. "Tomé la noticia con mucha calma, pensé que me iba a morir de alegría, pero me dio tranquilidad, es un sueño hecho realidad", indicó.

La actriz también aseguró que no se reconciliará con Gómez Bolaños. "Definitivamente no sucederá, traté muchas veces de hablar con él, pero no quiso", indicó la artista de 63 años.

"El Chavo del ocho" fue transmitido durante más de dos décadas y está considerado como el programa más visto de la televisión hispana. Es una comedia sobre un niño pobre, que vivía en un barril, en una vecindad mexicana. Sus personajes se volvieron verdaderos íconos de la televisión latinoamericana.

Se transmitió en todos los países hispanoamericanos y fue doblado al portugués para ser visto en Brasil. Incluso llegó a países como China, India e Italia.

Aún se transmiten las repeticiones en algunos países y actualmente hay una serie de dibujos animados.