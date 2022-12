Chocquibtown le pone salsa y reguetón a ‘Desde el día en que te fuiste’

La agrupación chocoana Chocquibtown, con Goyo, Tostao y Slow estrenan dos nuevas versiones de ‘Desde el día en que te fuiste’, uno de los sencillos que pertenecen a su último álbum El Mismo, nominado a los Grammy Latino 2015 en la categoría Mejor Álbum Fusión Tropical.

En su canal oficial de YouTube, los artistas colombianos mostraron la versión salsa y reggaetón de esta canción.

“’Desde el día en que te fuiste’ narra la historia de una pareja que se separa después de un viaje. Es la primera vez que Chocquibtown escribe una canción con esta particularidad”, indicó Tostao, integrante de la agrupación.

“Que desde el día que te fuiste, mi teléfono jamás sonó, esperaba una llamada, pero veo que no te alcanzó. Y desde el día en que te fuiste, no he vuelto a escuchar tu voz, esperaba que llamaras, pero veo que no te alcanzó”, dice el coro de la canción.