ChocQuibTown pondrá a gozar a Cali, el “pueblo alegre” donde nació hace 15 años

Considerada una de las agrupaciones más emblemáticas de Colombia en la actualidad, Chocquibtown ha llevado los sonidos del pacífico mezclados con el hip hop y ritmos urbanos a diferentes escenarios nacionales e internacionales. Su próximo destino: Cali.

Este viernes 26 de junio los artistas de origen chocoano llegan a la Sultana de Valle como parte de la iniciativa Sonorama D.C. , con un concierto que prometen estará "cargado de sabor y energía". Ellos no olvidan que fue en esta ciudad donde iniciaron el camino, hace quince años, para vivir de lo que más los apasiona: la música.

Actualmente se encuentran en la promoción de su más reciente producción 'El Mismo' , con la que esperan seguir enamorando a sus seguidores. Otros espacios nacionales e internacionales también podrán gozar con las presentaciones de este disco. México, Puerto Rico, Madrid España, Miami, Nueva York y los Panamericanos en Toronto, están incluidos en su nueva gira.

Asimismo, emprendieron un proyecto social que busca aprovechar el talento nacido en Chocó e invitar a niños, jóvenes y adultos de su tierra natal a desplegar todo su potencial en las artes visuales a través de lo que llaman ChocQuibFilms. Noticias Caracol habló con Tostao.

Hey quienes están listos para #Elmismotour En Cali? Es este Viernes 26 junio invitamos a adelantar el Petronio. TUMBEMOS la Casa! — chocquibtown (@chocquibtown) June 24, 2015

¿Cómo resume estos quince años de carrera artística?

Son quince años que nos han traído aciertos y desaciertos, en los que hemos disfrutado mucho creando música, historias y una forma distinta de pensarse el pacífico colombiano y la música urbana. Ha sido algo maravilloso porque vivimos de lo que hacemos y aprendemos todos los días de esto tan bonito que es la música.

¿Qué ha definido a ChocQuibTown en estos años? ¿Cómo han evolucionado?

Nos caracteriza principalmente que hacemos música con elementos de nuestra identidad. Hemos hecho diferentes labores artísticas que incluyen conciertos llenos de energía. Todo el tiempo le apostamos a eso, al bailador y a la gente con la rumba con la energía siempre arriba. La idea es quedar en la memoria de la gente.

En su trayectoria musical, ¿qué significado ha tenido Cali?

En esta ciudad fue donde nos unimos a principios del año 2000. Nos enseñó a pensarnos la música desde lo popular, la que todo el mundo goza, disfruta y entiende. Si no hubiéramos estado en Cali, no pensaríamos la música de esa manera, porque este es un pueblo alegre. En ese momento había que pensar en música que se pudiera disfrutar en cualquier estrato socioeconómico. Eso nos lo enseñó Cali.

¿Cuál es su percepción de iniciativas como Sonorama D.C. donde se abre un espacio para la música alternativa? ¿Cali está abierta a otros ritmos más allá de la salsa?

Me parece positivo porque Cali cada vez es más receptiva a sonidos alternativos. Para nadie es un secreto que cuando nosotros vivíamos en esta ciudad no era tan sencillo, no habían tantos espacios. Hoy en día hay muchos. Hay diferentes lugares donde se puede expresar la música que no sea necesariamente salsera. Me parece que ha avanzado mucho, aunque aún falta camino, pero por eso se debe acudir a este tipo de eventos porque es una apuesta a una mirada diferente de la capital vallecaucana.

Ustedes ya llevan una década y media en este camino de la música. Como dice al principio, no fue tan fácil, pero ahora son un grupo emblemático del país ¿Qué mensaje le da a las agrupaciones del Pacífico que están emergiendo?

Que le apuesten a su sonido, a su música. El vino cuando recién se hace no es ni siquiera consumible. Uno cuando hace un vino tiene que esperar que tenga unos años de maduración para que el público lo pueda consumir. Ese es un tiempo que uno tiene que vivir con calma y tranquilidad. Es un tiempo por el que todos han pasado, desde los Beatles hasta los Rolling Stones han vivido ese proceso, ChocQuibTown lo vivió. La recomendación es vivir ese proceso, sentarse en su casa, en su estudio, en su garaje, a crear música. El tiempo le va dando la razón y el espacio a ese tipo de música que están creando.

Ustedes tienen un repertorio bastante amplio. Sin embargo, ¿cuál es la canción más representativa de ChocQuibTown?

Definitivamente, 'Somos Pacífico'. Es la que nos abre la posibilidad de tocar en diferentes partes del mundo. Es la canción que nos da la confianza para generar más canciones y nos da la tranquilidad para decir que tenemos al menos un tema conocido o que está pasando a serlo. Con esa premisa seguimos.

¿Qué traen este viernes para el público caleño?

Pura energía, puro sabor, gozadera de nuestra parte. Temas para cantar y dedicar. Vamos a interpretar muchas canciones de nuestro nuevo disco. Esperamos que la gente esté en la mejor disposición de gozar nuestra música.

¿Cuáles han sido los roles que han desempeñado cada uno de ustedes en el grupo?

Principalmente Slow en la producción, Goyo en la interpretación y Tostao en la composición. Esos son los más marcados, aunque los tres producimos, interpretamos y componemos, pero hay alguien que se encarga más de esa área que los otros.

Para los que no han escuchado 'El Mismo', su nuevo álbum ¿Qué trae ahora Chocquibtown?

Trae música para el bailador, para los enamorados, para dedicar. Trae mucha música de nuestras influencias primarias que son el hip hop y la música urbana. Pasamos de una a la otra sin discriminación, sentimos que la música es más importante que los géneros. El disco está disponible en todas las plataformas.

¿Considera que con este disco tienen posibilidades de otro Grammy Latino?

Uno siempre quiere que los hijos de uno se destaquen en la izada de bandera, por llamarlo de alguna forma. Esperamos que este sea por lo menos considerado entre los posibles ganadores del gramófono. Por ahora, lo más importante es presentarlo en nuestro país y en el exterior para que la gente se vaya enamorando de las canciones.

ChocQuibFilms

Confiando en el poder del arte en situaciones de alta vulnerabilidad, la agrupación emprendió un proyecto al que bautizaron ChocQuibFilms, el cual busca promover el cine en Chocó. La iniciativa es apoyada por la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, USAID, con el acompañamiento de Dela Mina Studios y el Sena.

"El objetivo es contribuir en la construcción de nuevos caminos para el desarrollo dejando una semilla en la niñez y la juventud, que podrá contar sus vivencias y sus anhelos a través de la máquina de hacer sueños realidad, más conocida como el cine", señaló Tostao.

La propuesta invita a chocoanos ente los 12 y 30 años para que en mínimo una hoja plasmen una historia breve o tres fotografías que reflejen la cultura de este departamento. La convocatoria estará abierta hasta el 27 de junio y las bases de la misma se pueden encontrar en la página delaminastudios.com .

Los 30 seleccionados tendrán la oportunidad de participar en un taller audiovisual gratuito, que contará con profesores de diferentes lugares del país y que terminará con la realización de un cortometraje que espera ser proyectado en distintas salas de cine a nivel nacional.