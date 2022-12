Chris Brown engaña a Rihanna con una camarera

Según el diario New York Post el cantante pasó el Domingo de Pascua con Karizma Ramírez, una "atractiva" camarera que conoció ese mismo fin de semana en un club y con la que "se llevó muy bien".

No obstante, el rapero aseguró en una entrevista la semana pasada que no había roto su relación con la cantante.

Los rumores sobre la posible separación de la pareja surgieron después de que Rihanna no acompañara el viernes a Brown a la corte de Los Ángeles, donde el rapero compareció por la paliza que en 2009 le propinó a la cantante en la víspera de la entrega de los premios Grammy de ese año.

Brown se declaró culpable y realizó servicios comunitarios, aunque todavía está en libertad condicional.

Ahora el tribunal lo acusa de no completar los 180 días de trabajo comunitario que le fueron impuestos y por ello tendrá que comparecer de nuevo el próximo 10 de junio.

Pese a que la relación entre Brown y Rihanna ha sido tormentosa y ha estado marcada por la polémica, la cantante suele acompañar a su novio en sus comparecencias ante la corte.

Además, la artista defendió el pasado mes de enero en una entrevista en la revista Rolling Stone su reconciliación con Brown y afirmó: "No voy a dejar que se interponga la opinión de nadie. Si es un error, es mi error".

