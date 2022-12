Chris Brown, exnovio de Rihanna, arremete contra policías en Instagram

El cantante estadounidense de hip-hop, tan conocido por su música como por sus reacciones violentas, arremetió este martes en Instagram contra la policía que fue a su mansión tras a una llamada de emergencia de una mujer.

La policía de Los Ángeles informó que se dirigió hacia la casa de la estrella tras recibir una llamada de una mujer "pidiendo ayuda" cerca de las tres de la mañana.

Luego de conseguir una orden de allanamiento, la policía entró a la casa de Brown y registró a todas las personas que salieron de ella, pero ninguna fue detenida, precisó más tarde el portavoz de la LAPD Chris Ramirez.

Horas antes, desde su casa, Brown publicó videos en Instagram en los que buscaba identificarse con el movimiento Black Lives Matter, que condena la violencia policial contra los negros.

"Tienen que parar con este juego en el que me presentan como el malo, como si me estuviera volviendo loco. No es así", dijo Brown en uno de los videos.

"Cuando consigan una orden para lo que necesiten hacer, van a entrar aquí (a mi casa) y no van a descubrir nada, idiotas", añadió.

"Son la peor pandilla del mundo, la policía", sentenció.

De acuerdo con el canal de televisión NBC, la mujer que hizo la llamada dijo a la policía que Brown le apuntó con un arma de fuego. Según el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ, Brown le lanzó un bolso hacia la policía.

En junio de 2009, Brown fue condenado por agredir a su entonces pareja, la estrella pop Rihanna, quien sufrió lesiones faciales y se vio obligada a cancelar su presentación en los premios Grammy de ese año.

¡El cantante de éxitos como “Run It!" y "Kiss Kiss", fue entonces sentenciado a cinco años de libertad condicional, a asistir durante un año a un programa de violencia doméstica y a cumplir 180 días de trabajo comunitario.

En 2014, se declaró culpable de haber agredido a un hombre frente a un hotel en Washington y fue acusado en enero de este año de agredir a una mujer en Las Vegas.



