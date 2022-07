Chris Rock no se considera una víctima, pero dice que “sí dolió” la bofetada de Will Smith

Chris Rock ha preferido el silencio sobre el momento en el que Will Smith lo golpeó durante los Premios Óscar luego de que el comediante hiciera comentarios sobre la alopecia de la esposa de Will, Jada Pinkett. Pero, recientemente, Rock habló de este episodio durante un show en New Jersey.

El actor no se considera una víctima, sin embargo, confesó que sí le dolió lo que pasó.

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha sido golpeado en la cara”, manifestó.

Luego aseguró que “sí, esa mierda dolió. Pero me sacudí y fui a trabajar al siguiente día… No voy al hospital por una cortada de papel”.