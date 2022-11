Christian Chávez, exintegrante de RBD, relata lo que sufrió luego de contarle a su mamá que es gay

El actor mexicano Christian Chávez, de 39 años, recordado por hacer parte del grupo musical RBD e interpretar a Giovanni Méndez en la famosa serie Rebelde, reveló en una entrevista con Yordi Rosado lo dura que fue su vida luego de contarle a su madre, con tan solo 17 años, que es gay.

Todo inició cuando Chávez pensó: "¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad?". Lamentablemente, al revelarlo fue discriminado por su orientación sexual: "En ese momento mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de sida, que Dios no me quería así".

“Mi papá como que se quedó en shock, pensó que era como una moda. Me dijo algo que me lastimó: ‘Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie’", agregó Christian Chávez.

Afortunadamente, a las horas del suceso su madre le pidió que regresara a casa y, entre lágrimas, el defensor de la comunidad LGBTIQ+ comentó que "fue un proceso de diez años en el que empezaron a entender".

En la entrevista, Christian Chávez también reveló que fue obligado a hablarle al público sobre su sexualidad cuando no estaba listo, pues estaban extorsionado a Televisa por unas fotografías en las que se veía al mexicano con su esposo.

El ídolo tuvo que escribir una carta en la que hablaba su orientación sexual, lo cual, debido a los prejuicios de la época, ocasionó daños en su carrera. Sin embargo, recibió el apoyo de toda su familia, que se presentó con carteles en los que le aseguraban que lo amaban.

