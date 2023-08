Christian Chávez, vocalista de RBD, celebró su cumpleaños al estilo Barbie

Christian Chávez, conocido por su papel de Giovanni Méndez en la famosa telenovela Rebelde, celebró este fin de semana su cumpleaños número 40. Con una fiesta al estilo Barbie y disfrazado de Ken, el vocalista de RBD mostró en sus redes sociales que tuvo una feliz vuelta al sol.



Uno de los detalles que no pasó desapercibido en la fiesta de Christian Chávez fue que sus amigos y colegas, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Maite Perroni, también integrantes de RBD, acompañaron al artista.

Y es que no solo celebraron con el cantante, sino que, además, lucieron prendas y zapatos de color rosado y se tomaron varias fotografías en una caja de muñecas. "Happy birthday to me 😝", escribió Christian Chávez en su cuenta de Instagram.

Los mensajes de sus fanáticos no faltaron. "¡Feliz vuelta al sol, querido! Muchas bendiciones 🙌🙌🙏", "Feliz Cumple, baby, todo lo más bonito 💕💕💕", "Qué hermosoooo 💖 Qué alegría verte bien, feliz. Qué afortunados somos todos de celebrar tu vida en todos los rincones del planeta 🌎 Te quiero y te deseo lo mejor SIEMPRE" y "Feliz cumpleaños 💖 que la vida siempre te tenga mucho amor, paz y salud", fueron algunos comentarios.

RBD en Colombia

Faltan tres meses para que Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni lleguen a Colombia. La primera fecha en Medellín será el 3 de noviembre de 2023; la segunda, el 4; la tercera, el 5, y la cuarta y última, el 6 del mismo mes.

Publicidad

La primera fecha publicada fue el 3 de noviembre, luego de que, tras anunciar su gira de reencuentro por México, Estados Unidos y Brasil, se iniciara una campaña en redes sociales, liderada por la cantante colombiana Karol G, para que el grupo agregara a Colombia a sus shows.



Colombia, justamente, fue el primer país fuera de México que visitó la agrupación en 2005 y en esa ocasión los aficionados "inundaron las calles persiguiendo el bus que llevaba al grupo a todos lados, mientras que el público llenó los estadios de las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, convocando a más de 100.000 personas", indicaron T6H Entertainment, Live Nation y Ocesa Colombia, organizadores del evento, en un comunicado.

Cabe aclarar que las boletas para las cuatro presentaciones de RBD en Colombia ya fueron vendidas.