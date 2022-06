Christian Meier y su "Déjà vu"

Mi cita con Christian Meier fue por zoom. Quería conocer sus novedades profesionales. Debido a la pandemia del COVID-19, Christian regresó a su casa en Los Ángeles, California. El artista peruano es de esas personas que impacta. Sus 1,90 metros de estatura, su generosa sonrisa, apariencia física. Me imagino que muchos son los lectores en este momento que, al igual que yo, hacemos parte del club de fans de admiradores del artista peruano.

Para nadie es un secreto que es tremendo churro. Además, va en sus genes. Es hijo de Gladys Zender, una hermosa mujer que aún está más linda que nunca. Gladys se convirtió en la primera Miss Universo peruana y latina.

Christian Meier cumplirá 52 años el próximo 23 de junio y cada vez luce mejor. A esto se le suma algo más importante: es adorado, dulce, cálido, además de un maravilloso ser humano. Y me da risa al escribir este artículo porque es imposible no declararle mi admiración y amor de frente.

Así que inicio la charla acordada para hablar de una de sus más grandes pasiones: la música. Esto a propósito de su regreso a la interpretación musical tras 20 años, una pasión a la que volvió por la pandemia, buscando cómo trabajar desde casa y generar entretenimiento.

Por esos días, llamó a su banda de músicos con quienes interpretó rock pop. Solo que esta vez lo harían virtual. La idea de Meier era que cada uno haría su parte desde casa y, como ya se conocían, el ensamble se dio de manera fluida, pero este material quedó guardado y aún no ha salido.

Lo que sí salió fue su inquietud de volver a escribir música. A crearla, pero pensando qué era lo que le movía el piso y buscando el porqué regresaría a ponerle de manera profesional ese ingrediente a su vida.

Un ejercicio que le sirvió para revivir esa parte de él, que pensó ya no existía. Cuando se dio cuenta que ya tenía suficiente material de temas escritos, Christian Meier llamó a un director musical y acopló en su casa un lugar especial para hacer música que irá lanzando poco a poco, como su primer sencillo "Déjà vu". Un video rodado en donde es su casa actualmente en Los Ángeles.

Poco a poco desnudará su alma con cada canción de su inspiración, luego hará promoción, llegará el momento de tocar en escenario y finalmente lanzara su álbum.

¿De dónde viene su amor por la música?

Les cuento que el amor por la música lo heredó de su padre, quien siempre la tenía puesta en casa, sobre todo la clásica. Además, considera que también su amor viene de su abuela materna, quien dice desafortunadamente no lo conoció como artista porque “ella sí que lo era".

"Cantaba, bailaba y actuaba, además de ser una increíble cocinera. Era una cajita de sorpresas. Recuerdo que en el piano que tenía en casa fue que aprendí a tocar. Me tocaba hacerlo a escondidas porque no me dejaban ni acercarme a él”, contó el artista.

En esta amena charla, Christian me dijo que desde muy pequeño tuvo afinidad con las bandas de rock. Era amante de escuchar a los Beatles, a los Rolling Stones, a Elton John y, luego, a los 17 años, conformó con amigos una banda de rock y comenzó a grabar discos.

A los 22 años se separó de sus amigos artistas y es cuando hizo carrera como solista. Al poco tiempo se convirtió en actor y dejó de hacer música hasta el día de hoy.

Su llegada a la actuación

Le pregunté si era verdad que había empezado a hacer música por un artículo que leyó en el periódico en donde necesitaban a un actor y me respondió muy sinceramente: “Sí. Estaba haciendo un disco, mi primer álbum como solista, y no tenía dinero para terminarlo y empecé a leer un artículo del periódico y veía que una novela que se estaba rodando no seguía porque su productor no encontraba al actor principal. Así que tomé valor y llamé para ver si me podían hacer un casting, pero lo que quería era el dinero que tanto necesitaba para terminar el disco que tenía ahí estancado en el estudio y sorprendentemente me dieron el trabajo.”

Hizo la novela, se convirtió en galán y terminó su primer álbum, que tiene éxitos como “Carreteras mojadas” y muchas canciones que se convirtieron en clásicos y que fueron los que impulsaron la carrera de Christian Meier.

Se le iluminaron los ojos al hablar de su hijo mayor, Stephano, quien sigue sus pasos en los medios:"De hecho mi hijo trabaja solamente en eso y le va bastante bien. Está comenzando una carrera como actor bastante buena. Ahora está musicalizando películas y produciendo artistas. De verdad, es muy talentoso."

La música regresó a su vida. ¿Seguirá con la actuación?

"Así es. Estrené una película hace dos semanas en Amazon que se llama la 'Octava cláusula' y la cual rodé en México. Además, viene la segunda temporada de 'Ana', la segunda temporada de Ana de la Reguera, que se estrena este mes o el próximo. Hice una película española 'Vienes o voy', que creo se estrena a mediados de año y tengo planes para filmar otra a mediados de año y una más a finales también.”

El tiempo se acabó. Así que le pregunté a mi amor platónico si tenía algo más que contarnos y, por supuesto, tuvo algo para decir, sobre todo con un país con el que tiene una conexión especial y lo recibe siempre con infinito cariño: “Sí, Pilar, mi amor por Colombia, por toda la gente que siempre ha estado conmigo y que siempre me ha apoyado. Espero verlos pronto allá. La invitación a escuchar 'Déjà vu'".

Christian, aquí te esperaremos y continuaremos escuchando tus temas. Ojalá nos sorprendas con un show musical.