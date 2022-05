Christian Nodal filtra densos mensajes con Belinda: “Sabía que me ibas a destruir la vida”

La herida de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda sigue abierta, o por lo menos eso se nota en una reciente publicación en la que el cantante de música regional mexicana evidencia unos densos mensajes con la artista.

En la captura de pantalla que le tomó a la conversación con Belinda se leen dolorosos mensajes como “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo”, “Me has destruido la vida entera” o “Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Sin duda frases hirientes que han dejado atónitos a los seguidores de la pareja, pero especialmente a los de Christian Nodal.

También un comentario que no pasó desapercibido fue “¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?”.

Muchos se atrevieron a comentar que Belinda le pedía dinero a pesar de ser una cotizada artista.

Sobre esta teoría entra también la frase de Nodal con la que inició la publicación en Twitter y que sería una indirecta a su exsuegra: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”.

Con esta situación todo parece indicar que la relación ya murió y que, como dice uno de sus más recientes éxitos: "Ya no somos ni seremos".