Christian Nodal llora en concierto: "Yo no soy un buen ejemplo de ser humano"

Durante un concierto el pasado fin de semana en Montería, Christian Nodal se sinceró con sus seguidores y aseguró que sintió temor porque pensó que estarían molestos con él tras la información que ha publicado la prensa.

"A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mier#@ de mí, yo no soy un ser humano mier$%, yo solo interpreto mi música", dijo Nodal entre lágrimas.

📹|"Tenía mucho miedo de cantarles y que ustedes estuvieran enojados o enojadas, saben, pero gracias por corresponder tan bonito. A mí los medios no me quieren alv, ¿Entienden? Pero la realidad es otra, y yo los amo (...)"



Además, el intérprete de 'Adiós amor' aseguró que él no busca ser un modelo a seguir para nadie y mencionó la fuerte presión que siente al estar en el ojo público. "Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto, y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme", concluyó Nodal.

