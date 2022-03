Christian Nodal no llegó a su concierto en Medellín y causó indignación

En Medellín hay indignación después de que el cantante Christian Nodal no llegara a su concierto el pasado sábado, 26 de marzo de 2022, en el estadio Atanasio Girardot. Más de 10.000 personas se quedaron esperando al artista mexicano.

"Las puertas la iban a abrir a las 4 p. m. y eso no pasó. Eran las 7 p. m. y la gente todavía estaba entrando. Tocaron unos DJ, luego empezó a llover, salió Jerry Rivera, la Banda MS, que tocó como 90 minutos, y, finalmente, Jessi Uribe. Eran las 2:20 a. m. y todo el palco empezó a desocupar. Nodal no llegó", relató uno de los asistentes al concierto del artista.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, Christian Nodal envió disculpas a sus fanáticos de Medellín y explicó las razones de su ausencia.

“Me es imposible llegar para cantarles, llevo intentando llegar a Medallo de toda las maneras posibles, no he podido tomar dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”, sostuvo.

Según explicaron los organizadores, el concierto de Nodal será reprogramado.