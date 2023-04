Christian Nodal sorprende a los internautas con su drástico cambio de look

El cantante de regional mexicana Christian Nodal sorprendió a los usuarios de las redes sociales tras compartir un video en el que podía vérsele con un nuevo cambio de look.

Dicho metraje fue subido a la cuenta de Instagram del artista. En este comentó que se encontraba renovando energías y preparándose para lo que se avecinaba en el futuro.

“Bueno, pues aquí disfrutando del último rato que me queda en casita; de la paz, de la tranquilidad, recargando energía para llegarles a toda mi gente de Aguascalientes y toda mi gente de Pantitlán. Vamos a tener tres shows preciosos, tenemos escenario lleno en Aguascalientes y quería agradecerles por eso. Y nada, a todo mi público decirles que tengan un día precioso, los amo mucho”, mencionó el artista.

El nuevo cambio de imagen de Christian Nodal tomó por sorpresa a los usuarios de las redes sociales: “No sé por qué decidió hacerse eso”, “Qué desastre”, “En vez de mejorar empeora”, dijeron algunos.

Otras noticias de entretenimiento que puede leer:

Ariana Grande les responde a quienes le dicen que está demasiado delgada

Desde hace unas semanas, Ariana Grande ha sido tema de conversación en redes sociales debido a algunas imágenes de la artista en las que se ve muy delgada. Y por eso se pronunció ante los que opinan más de la cuenta.

La estadounidense dijo que había muchas maneras de lucir saludable y hermosa y que en su versión anterior no lo era, que en ese entonces pasaba por momentos difíciles con tratamientos para su salud mental.

Así mismo, reveló que tiene "hipoglucemia, así que a veces me pongo ansiosa. Sí, me olvido de comer. Cuando era niña, me convertía en el demonio de Tasmania”.

Otros de los problemas que Ariana Grande compartió con sus seguidores es que consumía antidepresivos y los pasaba con alcohol.

La intérprete de ‘Die for you’ y ‘One last time’ hizo un llamado de atención para que la gente siempre haga comentarios positivos desde el corazón, pues nunca se sabe por lo que alguien está pasando.

Para tranquilidad del público, Ariana Grande dijo que está en su mejor momento.