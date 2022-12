Chuck Berry (1926-2017)

El ‘padre fundador del rock and roll’ fue uno de los mejores guitarristas. Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones y muchos otros se inspiraron en su música.

Nació en San Luis, Misuri, y aunque no sufrió pobreza tampoco tuvo una adolescencia fácil. Tanto que tuvo que pasar un tiempo en el reformatorio por un asalto a mano armada.

Aunque trabajó en muchos oficios, la música lo acompañó desde muy joven. Precisamente en la secundaria hizo su primera presentación. Lo influenciaban el blues y el jazz, también el country.

En 1953 comenzó su carrea como músico profesional con el grupo local de un bar de su ciudad natal, pronto fue adquiriendo reconocimiento. Solo había una banda en toda la ciudad que le competía en talento y fama, la de Ike Turner.

En 1955 grabó por primera vez con una disquera y su sencillo ‘Maybellene’ se convirtió en su primer gran suceso. Y quizás el primer éxito de la era del rock and roll.

Los años posteriores estuvieron llenos de logros y participaciones en shows de televisión, películas y en los mejores escenarios. Fue uno de los primeros artistas que superó la segregación racial para convertirse en una superestrella. El dios Midas también le sonreía en lo económico.

En la década del 60 impuso el famoso ‘paso de pato’ en el escenario, que se convirtió en un sello personal.

Tuvo un gran revés en 1962 cuando fue acusado de transportar de estado a una menor de edad para fines inmorales y fue sentenciado a cinco años de prisión. Él sostuvo que la había llevado a que trabajara en uno de sus bares, pues la joven le había afirmado que tenía 21, cuando en realidad tenía 14.

No fue el único problema judicial que afrontó, también fue demandado por evasión de impuestos y un grupo de mujeres lo acusó de espiarlas con cámaras en un baño de su restaurante. También fue condenado por posesión de marihuana.

En 1986 fue el primero en recibir los honores del Salón de la Fama del Rock and Roll, inaugurado ese año en Ohio, Estados Unidos.

"Si bien no se puede decir que alguna persona inventó el rock and roll, Chuck Berry es el que más se aproxima de entre cualquier individuo a ser el que puso todas las piezas esenciales juntas", dijeron los creadores del salón.

Ganó varios premios y reconocimientos, entre ellos el Grammy a su trayectoria. Fue incluido por Time y The Billboard en las listas de los músicos y guitarristas más importantes de todos los tiempos.

El 18 de marzo de 2017 una llamada de emergencia indicó que Chuck Berry había tenido un ataque en su casa de Misuri; los servicios de emergencia lo declararon muerto allí mismo.

En 2016 había anunciado el lanzamiento de ‘Chuck’, el primer disco inédito en 38 años y el último de su carrera, que coincidió con su cumpleaños 90.

Se lo dedicó a su esposa de 68 años, Themetta Berry, a quien le escribió esta dedicatoria.

"Mi amada, ¡estoy envejeciendo! Yo trabajé en este disco por mucho tiempo. Ahora puedo colgar mis zapatos".