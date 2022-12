¿Chusma chusma? Kiko, molesto con Doña Florinda por hablar mal de Don Ramón

Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko en ‘El Chavo del 8’, está indignado con Florinda Meza, quien hacía el personaje de su mamá en la serie. ¿La razón? Las declaraciones en las que la actriz aseguró que Ramón Valdés (Don Ramón) tenía problemas con las drogas.

“Es deplorable lo que dijo porque estás hablando de una persona muerta que no puede defenderse, independientemente de cualquier asunto que sea”, dijo Villagrán al portal El Deber.

“A mí me consta (que él no fue drogadicto), porque fui su mejor amigo. Puedo decir que todo lo que dice Florinda Meza es mentira. No sé qué la obligó (a decir eso) porque no la frecuento y estoy sorprendido con esa declaración”, agregó.