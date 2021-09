Chyno Miranda y su conmovedor mensaje al hacer oficial su separación de Natasha Araos

Chyno Miranda sacudió las redes sociales este miércoles al hacer oficial su separación de su esposa, Natasha Araos, con quien tiene un hijo llamado Lucca.

Luego de rumores y su compleja situación de salud a raíz del COVID-19, ambos decidieron contar a sus seguidores la verdad sobre su relación.

“Esta parte de mi vida me da mucho sentimiento, tengo que confesárselos y ser sincero con todos, yo la respeté a ella como esposa, respeté mi hogar también y no estamos juntos como pareja desde hace más de un año”, expresó un conmovido Chyno Miranda, quien no pudo ocultar su tristeza debido a esta decisión.

Por su parte, Natasha agradeció a Chyno por sus palabras. “Sabes que las aprecio mucho”, expresó.

“Quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja, como familia, no solo por lo que sucedió entre nosotros, por el tema de salud de Jesús y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto. Yo estoy orgullosa de la familia que tenemos, estoy orgullosa de que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que a pesar de que Jesús y yo tomemos caminos distintos, nosotros vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz como él se merece”, declaró Araos.

La pareja pidió respeto a su intimidad teniendo en cuenta el momento tan complejo que atraviesan dejando perplejos a sus seguidores.

Tanto Chyno Miranda como Natasha reciben mensajes de apoyo de los internautas y otras personalidades.