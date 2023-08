Cifuentes, exparticipante del Desafío The Box, se separó una semana después de salir del reality

Sara Cifuentes, conocida por haber participado en el Desafío The Box 2023, se hizo viral en las redes sociales luego de confirmarle a sus seguidores que se separó de su pareja, justo una semana después de salir del reality de Caracol Televisión.



Todo comenzó cuando Cifuentes realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. "¿Por qué no muestras a tu esposo?", fue uno de los interrogantes que la joven respondió.

"Esta es la más preguntada. Y es que yo me separé. Me separé apenas regresé del Desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando", dijo Cifuentes, quien aseguró que su relación con su expareja había acabado en buenos términos.

"Simplemente, son cosas que pasan, todo está muy bien, todo está excelente, mi relación con él está muy bien. Es el papá de Mati, pero ya", agregó la exparticipante del Desafío The Box. Cifuentes continuó narrando a sus seguidores que está viviendo en Medellín, mientras que su exnovio se encuentra en Cali.

"Volví a donde mi familia. Aquí están todos los míos. Y por eso a veces cuando les digo que voy a recoger a Mati en el aeropuerto es porque él viaja a Cali a visitar al papá y después está conmigo el resto del tiempo", señaló.



Finalmente, Cifuentes le pidió a sus seguidores que no preguntaran más sobre el tema, pues es lo único que dirá: "Yo sé que a la gente le encanta el chisme, pero simplemente quédense con que estoy demasiado bien y feliz, mi vida está muy bien, la vida de toda mi familia está muy bien y ya. Lo respondo porque es la pregunta que me hacen todos los días".

"Uno no debe quedarse con una persona por aparentar o por un bebé. Para mí es más importante que cada uno sea muy feliz", puntualizó Cifuentes.

¿Quién es Sara Cifuentes?

"Sara Cifuentes es una deportista consagrada que un día soñó con ser futbolista, pero desde hace 6 años se dedica al crossfit. Es una mujer muy completa que combina su vida de empresaria, su profesión de ingeniería industrial, su rol de mamá con su pasión por el deporte de alto rendimiento con excelencia en cada uno de los campos", compartió Caracol Televisión, previo a la participación de la joven en el Desafío The Box 2023.