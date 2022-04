Cinco años sin Martín Elías: “Llevo en mi mente y en mi corazón ese último te amo”

Este 14 de abril se cumplen 5 años desde que falleció Martín Elías , uno de los cantantes de vallenato más famosos del país. El hijo del cacique, Diomedes Díaz, vio apagada su carrera con tan solo 26 años de edad.

A través de sus redes sociales, Dayana Jaimes, viuda del artista, compartió algunas imágenes y mensajes para recordar al padre de su pequeña.

Publicidad

"14 de abril del 2017. Ese día te fuiste para siempre de nuestras vidas. Se fue mi amigo, mi novio, mi esposo y el mejor padre que pude escoger para Paula. Hoy no es una fecha fácil para mí, desde ese día mi vida cambió por completo, no volví a ser la misma, en ocasiones soy frágil y en otras tan fuerte… Nada ha sido fácil desde que no estás", escribió la viuda de Martín Elías en su cuenta de Instagram.

Agregó: "Gracias a Dios por haberme permitido conformar una familia a tu lado, gracias por hacerme parte de tu vida y por haberme escogido como tu esposa y madre de la niña que tanto anhelaste en tu vida. Gracias por tanto, oso de mi vida, siempre estarás presente en nuestras vidas. Pase lo que pase".

Publicidad

Además, Jaimes también recordó con nostalgia en su cuenta de Twitter la última llamada que recibió del cantante.

"Recibí tu llamada sin pensar que sería la última vez que escucharía tú voz y desde ese día llevo en mi mente y en mi corazón ese último te amo ♥️", dijo.

7:00 am

Recibí tu llamada sin pensar que sería la última vez que escucharía tú voz y desde ese día llevo en mi mente y en mi corazón ese último te amo. ♥️ — Dayana Jaimes (@Dayanajaime) April 14, 2022

Publicidad

Martín Elías perdió la vida en un accidente de tránsito. El artista no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió expulsado por la ventana cuando el carro en el que iba se accidentó. La tragedia se registró luego de un concierto realizado el Viernes Santo de 2017, cuando el hijo del cacique se trasladaba de Coveñas a Valledupar.