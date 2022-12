Cincuenta sombras de Grey logró una taquilla mundial de 158 millones de dólares

La primera entrega de esta trilogía erótica interpretada por Dakota Johnson y Jamie Dornan se proyectó en 3.646 salas de cine estadounidenses, el mayor estreno de una película calificada "R" (Restringido) por la Asociación Cinematográfica de EE.UU. (MPAA), por lo que los menores de 17 años solo pudieron acceder con un adulto.

Por este motivo, los 81,7 millones de dólares recaudados tienen mayor relevancia y convirtieron a la película dirigida por Sam Taylor-Johnson como el quinto mejor estreno de una cinta calificada "R", tras "The Matrix Reloaded" (2003), "American Sniper" (2014), "The Hangover Part II" (2011) y "The Passion of the Christ" (2004).

La película, cuyos productores decidieron estrenarla el fin de semana del Día de San Valentín, se comenzó a exhibir en 58 mercados en el mundo y fue la cinta más vista en países como Italia, Argentina y Polonia, indicó Box Office Mojo.

Según esta web especializada, la recaudación de "Fifty Shades of Grey" en España fue de 7,9 millones de dólares; de 8,1 millones en México; 8,9 en Brasil; 21,1 millones en el Reino Unido y de 12 millones en Francia.

En el mercado estadounidense, "Kingsman: The Secret Service", protagonizada por Colin Firth ("The King's Speech"), Samuel L. Jackson ("The Avengers") y Michael Caine ("The Dark Knight"), entre otros, se quedó muy atrás y recaudó 35,6 millones de dólares.

En el tercer puesto se situó la película infantil "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water", que en su segunda semana en cartel logró 30,5 millones, para un total de 93,6 millones en Estados Unidos.

"American Sniper", dirigida por Clint Eastwood y nominada a seis premios Óscar, bajó de la segunda a la cuarta plaza tras lograr en taquillas 16,4 millones de dólares, que le permitieron superar los 300 millones recaudados desde que se estrenó hace ocho semanas.

En el quito puesto aparece "Jupiter Ascending", la nueva obra de los Wachowski, responsables de la saga "The Matrix", que logró otros 9,4 millones de dólares en taquilla.