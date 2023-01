¿Aburrido un 25 de diciembre? Desvárese con esta selección de películas navideñas

Con centros comerciales cerrados y el trasnoche de la Nochebuena, nada mejor que hacer una maratón de las mejores producciones con temáticas decembrinas

Después de una Navidad llena de comida, regalos y hasta trago, el 25 de diciembre se “convierte” en el día mundial del recalentado y del hacer pereza en la cama. Con las calles vacías y sin plan para hacer, nada mejor que quedarse en casa para disfrutar de una buena película.

Pero no cualquier película, estos últimos días del año son perfectos para desempolvar esos clásicos modernos del cine que han acompañado los diciembres. Si no sabe qué largometraje escoger para acompañar este día de descanso, aquí le damos algunas sugerencias para una buena maratón.

Mi Pobre Angelito (Home Alone)

La gran mayoría de millennials crecieron disfrutando en cada diciembre de las peripecias de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) enfrentando a una pareja de ladrones (Joe Pesci y Daniel Stern) que trata de robar su casa luego de que su familia saliera de viaje y lo dejara abandonado por error. Los motivos navideños, el amor de familia y la increíble inventiva de Kevin hacen que esta película sea la mejor compañía para una tarde de pereza. Lamentablemente esta película no se encuentra en Netflix.

El Regalo Prometido (Jingle All the Way)

Muchos dicen que diciembre sin esta película no es diciembre. Y es que el filme, estrenado en 1996, se convirtió en un clásico instantáneo. Arnold Schwarzenegger interpreta a Howard Langston un papá adicto al trabajo que para tratar de recompensar a su hijo Jamie (Jake Lloyd) le promete que de Navidad le regalará un TurboMan, la figura de acción más popular de la época. Lo que no sabe Langston es que sufrirá toda una serie de incidentes para poder conseguir el juguete. Está producción tampoco está en Netflix, pero no es raro que esté siendo transmitida en esta época por cualquier canal de películas.

El maravilloso mundo de Jack (The nightmare Before Christmas)

Esta es una película extraña, podría servir tanto para ver en Halloween o en esta época de fiestas. La truculenta mente de Tim Burton trae un musical en stop motion que cuenta la historia de Jack Skellington, el rey del Halloween que está cansado de celebrar dicha fecha. Por eso, este decide ir al mundo de la Navidad y ocupar el rol de Papa Noel como organizador de los festejos. Sin embargo, las cosas no salen del todo bien. Esta película sí está en Netflix.

Los fantasmas de Scrooge (A christmas Carol)

Cuento de Navidad, de Charles Dickens, es la historia por excelencia para el 24 de diciembre. La historia del tacaño Ebenezer Scrooge y la visita de los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura es un clásico que ha roto barreras culturales y del tiempo. Sin embargo, Disney va más allá y recrea la historia a través de la captura de movimiento para que Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth le den nueva vida a este relato que ha traído grandes enseñanzas a múltiples generaciones.

El Grinch (How The Grinch Stole The Christmas)

En 1957 Dr. Seuss escribió la historia de una extraña criatura verde que se robó la Navidad de Villaquién. Comenzando milenio, Universal Pictures decidió resucitar este relato navideño y le entregó la responsabilidad a Jim Carrey de personificar esta extraño ser que odiaba con todo su corazón la festividad. Este filme, se puede encontrar dentro de la selección de Navidad de Netflix.