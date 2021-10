Al infinito y mas allá: presentan el tráiler de Lightyear, la nueva película de Disney y Pixar

Aficionados de Toy Story abróchense los cinturones para una nueva aventura de Buzz Lightyear, pues en las últimas horas Disney y Pixar prestaron el nuevo tráiler de su próxima película: Lightyear.

Tras lo que parece el cierre de la franquicia con Toy Story 4, llegará un nuevo metraje enfocado en las nuevas misiones del astronauta, el mejor amigo de Woody.

Lighyear fue anunciada a finales del 2020 y Chris Evans, intérprete del Capitán América en el multiverso de Marvel, será quien le dé vida a un nuevo Buzz Lightyear.

“Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada más ni nada menos que magia. Me pellizco todos los días”, publicó Evans en su cuenta de Instagram.

A ritmo de ‘Starman’ de David Bowie es presentado este primer avance con el que aumentan las expectativas de quienes crecieron viendo Toy Story.

Publicidad



Está dirigida por Angus Mclane, mismo director de ‘Buscando a Dory’, y llegará a los cines el 17 de junio de 2022.

Vea aquí el tráiler de Lightyear: