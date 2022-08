Andrea Muñoz, la actriz colombiana que es esposa de Bad Bunny en la película ‘Tren bala’

Andrea Muñoz es una actriz caleña y representa a Miss Wolf en ‘Tren bala’, la nueva y esperada película de acción con Brad Pitt y Bad Bunny.

“Audicioné un día pensando en que no lo iba a lograr, porque ya vi que tenían a Brad Pitt dentro del cast. Yo decía: 'Será, será que sí o se equivocaron y un día me van a llamar y me van a decir que no'”, recuerda Andrea Muñoz.

La actriz cuenta que Bad Bunny, uno de los protagonistas, “es una persona muy dulce, muy tierna”. Además, sobre una escena en la que tuvieron que besarse dice que “él lo hizo muy fácil, fue respetuoso, cariñoso”.

“Con Brad Pitt yo tenía una escena y, lamentablemente, por temas de COVID, él no pudo estar presente y tuvimos que usar su doble de acción”, dice.

Andrea Muñoz lleva 5 años buscando oportunidades en Hollywood y con este pequeño gran papel tiene saltando de emoción a su familia en Cali.

Comedia, amor, muerte y venganza en ‘Tren bala’ se podrán ver desde este jueves, 4 de agosto de 2022, en las salas de cine de Colombia.