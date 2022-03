Carolina Gaitán y Mauro Castillo hacen historia en los Óscar al cantar 'No se habla de Bruno'

'No se habla de Bruno' es el sencillo más popular y escuchado de la cinta Encanto . Tiene más de 103 millones de reproducciones en YouTube (en la versión español) y más de 357 millones en idioma inglés, esto en la cuenta original de Disney.

El sencillo fue presentado durante la noche más importante del cine, los premios Óscar. Carolina Gaitán y Mauro Castillo fueron los colombianos que interpretaron la versión en español, entre otros artistas.

Según informó la revista Vogue , 'No se habla de Bruno' logró más de 76 millones de reproducciones en la plataforma Spotify tan solo en Estados Unidos. Incluso llegó a la posición número 1 en el Billboard Hot 100 de EE. UU., convirtiéndose en la segunda canción de Disney que ocupa este lugar desde 1993, cuando lo consiguió 'Whole New World' de 'Aladdin'.

'No se habla de Bruno' es la primera canción de Disney en alcanzar el primer lugar de las listas británicas y estadounidenses. También lideró la categoría de álbumes, superando a la cantante Adele.

¿Qué premios ha recibido 'No se habla de Bruno'?