Chris Pratt habla de su papel como soldado con síndrome postraumático

Chris Pratt, la estrella de mundo jurásico, es ahora un soldado con síndrome postraumático en la serie de estreno ‘La lista terminal’.

Noticias Caracol: Esta serie está basada en un exitoso libro. Usted lo leyó y decidió hacer esta serie; ¿por qué le llamó la atención?

Chris Pratt: “Me encantó el personaje. Me gustó la autenticidad de la voz del autor Jack Carr, el cual es un exsoldado de la Marina. Me gustó su perspicacia y su experiencia personal, sus emociones, todo ello salpicado en este mundo de ficción que él creó, susurros de la verdad de su vida y su experiencia en el exterior, la psique de este hombre que encarna todo lo que yo amé sobre la comunidad de la Marina. Me encanta el hecho de que se haya grabado en California, que es donde vivo, así que no tuve que viajar muy lejos”.

Noticias Caracol: Esta serie tiene muchos elementos. Por momentos sentí el suspenso de Hitchcock, por momentos recordé ‘Memento’, de Nolan, pero también tienen muchas escenas de acción y usted es productor. Debe estar muy orgulloso de esta serie.

CP: “Estoy muy orgulloso, sí. Esas fueron buenas bases para nosotros, esas películas que tú mencionas, ‘Memento’ es una película, Hitchcock como director, sí. El suspenso, los aspectos psicológicos, el análisis de información suficiente para mantenerte adivinando, estoy muy orgulloso de ello. Evidentemente no puedo tomar todo el crédito, efectivamente tuvimos un equipo extraordinario y todos trabajamos juntos para construir esto, así que sí, no puedo esperar a que el resto del mundo la pueda ver”.

‘La lista terminal’ es dirigida por Antoine Fuqua, el mismo de ‘Día de entrenamiento’, ‘Las lágrimas del sol’ y ‘El justiciero’.