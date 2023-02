Cine a 5.000 pesos en Colombia: ¿cuándo inicia la preventa de boletas?

El día de cine a 5.000 pesos en Colombia , que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero, aplica para todas las salas, películas, formatos y boletas. Se trata de una iniciativa para incentivar la fidelidad de fanáticos del séptimo arte e impulsar la industria que se vio fuertemente afectada por el coronavirus COVID-19.



"DÍA DEL CINE 🎬 FEBRERO 13 🎬 Fecha definida por todos los exhibidores del país en agradecimiento al público colombiano por su respaldo al sector. PRECIO ÚNICO: $5.000. Todo el país, todos los cines, todas las funciones, todas las boletas, todos los formatos", trinó el presidente y CEO de Cine Colombia , Munir Falah.

Cine Colombia anunció que el público podrá adquirir las entradas por adelantado este miércoles 8 de febrero.

En redes sociales, muchos fanáticos han preguntado si la promoción del cine a 5.000 pesos también aplica para el perrito caliente, las crispetas, los nachos y las bebidas, entre otros productos de confitería; sin embargo, ninguna entidad se ha pronunciado para confirmarlo.

¿Qué películas se estrenan en febrero en Colombia?

Los espíritus de la Isla (comedia, drama)

El gran bingo (comedia)

Llaman a la puerta (thriller)

La ballena (drama)

La decisión de partir (crimen, drama)

La novia maldita (suspenso, terror)

El exorcismo del demonio (suspenso, terror)

Academia de conejos (animación, aventura, familiar)

La última cosa que Mary vio (terror, thriller)

Por otro lado, en Cine Colombia se transmitirá el concierto de BTS 'Yet To Come in Cinemas' y se espera que grandes cintas como 'Avatar: el camino del agua' y 'Los Fabelman' cuenten con boletas disponibles para el día de cine a 5.000 pesos.



Conozca la lista de nominados a los premios Oscar 2023

El próximo 12 de marzo se celebrarán los premios Oscar 2023, edición número 95. Entretanto, vea la lista completa de los nominados:

Mejor actriz de reparto



Angela Bassett, ‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’

Hong Chau, ‘La ballena’

Kerry Condon, ‘Los espíritus de la isla’ en Hispanoamérica, ‘Almas en pena de Inisherin’ en España

Jamie Lee Curtis, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’

Stephanie Hsu, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’



Mejor actor de reparto



Brendan Gleeson, ‘Los espíritus de la isla’ en Hispanoamérica, ‘Almas en pena de Inisherin’ en España

Brian Tyree Henry, ‘Resurgir’ (Causeway)

Judd Hirsch, ‘The Fabelmans’

Barry Keoghan, ‘Los espíritus de la isla’ en Hispanoamérica, ‘Almas en pena de Inisherin’ en España

Ke Huy Quan, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’

Mejor película internacional



‘Sin novedad en el frente’ (Alemania)

‘Argentina, 1985’ (Argentina)

‘Close’ (Bélgica)

‘EO’ (Polonia)

‘The Quiet Girl’ (Irlanda)

Mejor película animada



‘Pinocchio’, de Guillermo del Toro

‘Turning Red’, de Domee Shi

‘Puss In Boots: The Last Wish’, de Joel Crawford

‘Marcel the Shell with Shoes On’, de Dean Fleischer Camp

‘The sea Beast’, de Chris Williams

Mejor actriz



Cate Blanchett, ‘Tar’

Ana de Armas, ‘Blonde’

Andrea Riseborough, ‘To Leslie’

Michelle Williams, ‘The Fabelmans’

Michelle Yeoh, ‘Everything Everywhere All at Once’

Mejor actor



Austin Butler, ‘Elvis’

Colin Farrell, ‘Los espíritus de la isla’ en Hispanoamérica, ‘Almas en pena de Inisherin’ en España

Brendan Fraser, ‘La ballena’

Paul Mescal, ‘Aftersun’

Bill Nighy, ‘Living’

Mejor director



Martin McDonagh, ‘Los espíritus de la isla’ en Hispanoamérica, ‘Almas en pena de Inisherin’ en España

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’

Steven Spielberg, ‘The Fabelmans’

Todd Field, ‘Tár’

Ruben Ostlund, ‘El triángulo de la tristeza’

Mejor película