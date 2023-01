Cine a 5.000 pesos en Colombia: todo lo que debe saber para disfrutar de esta promoción

Faltan pocos días para que inicie el día de cine a 5.000 pesos , una fecha que busca premiar la fidelidad de los fanáticos del séptimo arte e impulsar la industria que se había visto afectada por causa de la pandemia COVID-19.



El próximo 13 de febrero de 2023, el día de cine a 5.000 pesos aplicará para todas las salas, formatos y películas. Así lo confirmó Munir Falah, presidente de Cine Colombia.

"DÍA DEL CINE 🎬 FEBRERO 13 🎬 Fecha definida por todos los exhibidores del país en agradecimiento al público colombiano por su respaldo al sector. PRECIO ÚNICO: $5.000. Todo el país, todos los cines, todas las funciones, todas las boletas, todos los formatos", escribió el empresario.

Por otro lado, Cine Colombia informó que los usuarios podrán adquirir sus boletas por adelantado el 8 de febrero de 2023.

¿Qué películas se estrenan en febrero en Colombia?

Los espíritus de la Isla (comedia, drama)

El gran bingo (comedia)

Llaman a la puerta (thriller)

La ballena (drama)

La decisión de partir (crimen, drama)

La novia maldita (suspenso, terror)

El exorcismo del demonio (suspenso, terror)

Academia de conejos (animación, aventura, familiar)

La última cosa que Mary vio (terror, thriller)

Además, se transmitirá en Cine Colombia el concierto de BTS 'Yet To Come in Cinemas'. Se espera que grandes cintas como 'Avatar: el camino del agua' y 'Los Fabelman' continúen durante febrero en las salas del país.

¿El cine a 5.000 pesos también aplica para la confitería?

Hasta el momento, ninguna entidad ha confirmado si habrá descuentos para los perros calientes, crispetas, nachos y bebidas, entre otros productos de confitería.