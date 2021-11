Colombianos de 'Encanto' revelan detalles de un sueño cumplido: "No esperaba que me dieran el papel"

Este miércoles, en Bogotá, se vivió una verdadera fiesta de lanzamiento con los actores que le dan vida a cada personaje de la película ‘Encanto’ , que destaca la cultura de Colombia.

Fue una celebración para cantar y bailar, ya que las artistas de esta esperada cinta contaron detalles del sueño cumplido para todos gracias a Disney.

“Al final, yo creo que es un país que encanta. Yo lo que sentí del equipo es gente que había conocido parte de mi país y estaban encantados”, dijo Carlos Vives.

Olga Lucía Vives interpreta en español a Mirabel, la princesa de esta historia que huele café y a amor de familia.

“Yo al principio pensé que era una audición para una serie, es que a mí no me dijeron nada. Como al mes o mes y medio me llamaron a decirme que había quedado en el personaje. Estoy demasiado feliz porque en verdad no esperaba que me dieran el papel, porque yo nunca había hecho doblaje”, expresó Olga Lucía Vives.

María Cecilia Botero rechazó el casting en una primera ocasión por temor a entregarse al idioma, pero la oferta regresó y, sí, la vida de tenacidad de la abuela Alma era para ella.

“Tenemos un país donde, en muchos hogares, la cabeza es la mujer por diferentes razones, pero es eso, es realmente la mujer la que tiene que echarse a los hombros la familia y la comunidad”, manifestó María Cecilia Botero.

Fue un reto y una emoción indescriptibles durante el proceso para quienes pusieron su voz y su magia a 'Encanto'.

“Me guiaron en cada una de las frases, en las palabras, en la cantada, me llenaron de confianza a la hora de interpretar este personaje que estaba bien complejo por sus altibajos y por todo lo que requiere un personaje como Bruno, pero a los dos días me llamaron y quedé”, declaró el comediante Alejandro Riaño.

‘Encanto’, una película a la que le pusieron el alma para mostrar a Colombia de la manera que merece ser contada ante el mundo.