Concierto de BTS se verá en salas de cine de Colombia: vea cuándo será la preventa de boletas

Grandes noticias para los fanáticos de BTS , el concierto de la banda de K-Pop ('Yet to come') será transmitido en salas de cine en Colombia, a partir del 1 de febrero de 2023.



La presentación de BTS, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre, se dio como apoyo a Corea del Sur en su candidatura para ser la sede de la World Expo 2030. La agrupación tocó alrededor de 20 canciones que se podrán disfrutar en salas de cine de nuestro país.

Además, el concierto de BTS se proyectará en 110 países alrededor del mundo. La preventa de boletas en Colombia iniciará el 11 de enero de 2023.

