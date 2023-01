Cortometraje colombiano ‘El tamaño de las cosas’ ganó en el Festival de Cine de Berlín

Recibió el Premio Especial del Jurado en la categoría ‘Kplus’, que reconoce a lo mejor del cine internacional de vanguardia.

El colombiano Carlos Felipe Montoya, director de la cinta, compitió contra 32 producciones de 22 países.

‘El tamaño de las cosas’ explora la naturaleza humana a través de un padre, su hijo, una casa vacía y una silla que el niño encuentra en el bosque.

LOS GANADORES

El jurado internacional de la Berlinale, presidido por la francesa Juliette Binoche y con el director chileno Sebastián Lelio entre sus miembros, otorgó este sábado los premios oficiales de la 69 edición del festival de cine entre las 16 películas incluidas en su sección a competición.

La siguiente es la lista de los galardones oficiales, más los principales entre los concedidos por los jurados independientes y los obtenidos por películas de España o América Latina:

Oso de Oro a la mejor película:"Synonymes", de Nadav Lapid (Francia, Alemania)

Oso de Plata - Gran Premio del Jurado: Grâce à Dieu", de François Ozon

Oso de Plata - Premio Alfred Bauer: "Systemsprenger" ("System crasher"), de Nora Fingscheidt (Alemania)

Oso de Plata a la mejor dirección: Angela Schenelec, por "Ich war zu Hause, aber" ("I was at home, but") (Alemania)

Oso de Plata a la mejor actriz: Yong Mei ("Di jiu tian chang", "So long, my son" (China).

Oso de Plata al mejor actor: Wang Jingchun ("Di jiu tian chang", "So long, my son" (China).

Premio a la mejor ópera prima: "Oray", de Mehmet Akif Bükükatalay (Alemania)

Oso de Plata al mejor guión: "La paranza dei bambini", de Claudio Giovannesi (Italia)

Oso de Plata a la mejor aportación artística: Ut og stjæle hester" ("Out stealing horses"), de Hans Petter Moland (Noruega, Suecia, Dinamarca).

Oso de Oro al mejor cortometraje: "Umbra", de Florian Fischer (Alemania)

Oso de Plata al mejor cortometraje: "Blue Boy", de Manuel Abramovich (Argentina, Alemania)

Premio al Mejor Documental: "Talking about trees", de Suhaib Gasmelbari (Francia, Sudán, Alemania)

Oso de Oro de Honor: Charlotte Rampling

Premio Audio al mejor cortometraje: "Rise", de Barbara Wagner y Benjamin de Burca (Brasil, Canadá, EEUU)

Jurados independientes:

Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI), sección a competición: "Synonymes", de Nadav Lapid (Francia, Alemania)

Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI), sección Panorama: "Dafne", de Federico Bondi (Italia)

Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI), sección Forum: "Die Kinder der Toten", de Kelly Copper y Pavol Liska (Austria)

Premio de la Paz Fundación Heinrich Böll: "Espero tua (re) volta", de Eliza Capai (Brasil)

Premio Amnistía Internacional: Espero tua (re) volta", de Eliza Capai (Brasil)

Premio Teddy al mejor largometraje de cine LGTB: "Breve historia del planeta verde", de Santiago Loza (Argentina)

Premio Teddy al mejor documental de cine LGTB: "Lemebel", de Joanna Reposi (Chile)

Premio Especial del Jurado de la sección Generation Kplus, mejor cortometraje: "El tamaño de las cosas", Carlos Felipe Montoya (Colombia).

Premio Teddy Especial del Jurado: "A Dog Barking at the Moon", de Xiang Zi (China, España)