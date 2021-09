Daniel Craig habla de ‘Sin tiempo para morir’, su última película como James Bond

Este jueves se estrena ‘Sin tiempo para morir’, la nueva película de James Bond y la última de Daniel Craig como el agente 007. Noticias Caracol habló con él y con la chica Bond, interpretada por Léa Seydoux.

En el documental ‘Siendo James Bond’, se le vio llorando y muy agradecido con el equipo. ¿Qué tan emocional fue decirle adiós a James Bond?

“Quién lo diría, no esperaba que apareciera tanta gente, no esperaba que fuera así, no esperaba decir adiós y seguir adelante. Y toda esta gente apareció y fue muy hermoso para mí lo que ellos hicieron. Tenía que hacer un discurso, traté de mantenerme fuerte cuando no pude”

Léa Seydoux

¿Las mujeres son muy importantes en esta película?

“Sí, lo son, y eso es bueno, que ahora tenemos personajes femeninos fuertes que son consistentes y que no están solamente para satisfacer a James Bond de alguna manera, no son objetivadas ni sexualizadas nunca más, simplemente son personajes reales, mujeres reales, interesantes, con profundidad y complejidad”.

Publicidad

Vea también: