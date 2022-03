Desde equivocaciones hasta besos apasionados: conozca momentos inolvidables de los Premios Óscar

"

Marlon Brando, ganador del Óscar por ‘El padrino’, rechazó la estatuilla

En 1973, Marlon Brando ganó el premio a mejor actor por el trabajo que realizó en ‘El padrino’. El estadounidense envió en su representación a la actriz y activista apache Sacheen Littlefeather, pues decidió no asistir a la gala. Cuando la mujer subió al escenario, no tomó el premio y argumentó que Brando “no podía aceptarlo”, pues no estaba de acuerdo con el trato que se le daba a los nativos estadounidenses en la industria del cine.

