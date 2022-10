Dwayne Johnson estrena su nueva película: ‘Black Adam’

Dwayne Johnsson, La roca, estrena su nueva película. Se trata de ‘Black Adam’, inspirada en el universo de los cómics de DC y que muestra a un antihéroe.

Es la primera vez que 'La roca' se viste de superhéroe y primera vez que el universo extendido de DC le apuesta a un personaje de este tipo, un antihéroe, un villano de gran fuerza y fortaleza, para acompañarlo.

Publicidad

Black Adam se rodea de un grupo de justicieros, y Noticias Caracol habló con algunos de los protagonistas.

“Ella es una heroína muy joven que está aprendiendo a lidiar con el mundo, conecté mucho con este rol por lo que representa la mujer en este tipo de historias”, dice Quintessa Swindell.

Y esto dijo Noah Centineo: “Represento a Atom, quien viene de una familia de superhéroes. La verdad estoy muy emocionado aun no me lo creo. Me ha parecido muy divertido hacer el papel”, explica.

En la película, Pierce Brosnan representa los valores del grupo, con un encanto como el de James Bond pero con poderes. En este caso tiene la facultad de ver el futuro, algo que hasta Black Adam le envidiaría.

Publicidad

“El personaje fue creado en los 40 y la génesis de este personaje inicia con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero a mí no me gustaría ver el futuro, se lo dejo a Doctor Fate. Soy solo un actor, me encanta vivir en el presente. El presente es lo que tenemos y ya”, explica el actor británico.

Black Adam se estrena este jueves 20 en todos los cines de Colombia.