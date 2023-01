Earl Boen, el doctor Silberman de la saga 'Terminator', murió a los 81 años

Earl Boen falleció a sus 81 años este jueves en Hawái y, aunque se desconoce la causa, se presume que fue el cáncer de pulmón en etapa cuatro que le fue diagnosticado durante el otoño de 2022 el que acabó con su vida, según Variety .

El veterano actor es recordado por sus apariciones en comedias y dramas, pero especialmente es nombrado por sus fanáticos gracias a su papel como el Dr. Peter Silberman en las tres primeras películas de 'Terminator', saga que ha protagonizado Arnold Schwarzenegger.

También se hizo célebre por hacer doblaje para caricaturas como 'Kim Possible', 'Clifford, el gran perro rojo' y 'Las sombrías aventuras de Billy y Mandy'. Además, puso su voz en videojuegos como 'Metal Gear Solid 2', 'The Curse of Monkey Island', 'Call of Duty' y 'World of Warcraft'.