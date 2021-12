El cine en tiempos del reencauche

El cine de Hollywood parece estar agotando sus ideas. La meca del cine recurre cada vez mas a una fórmula, muchas veces infalible, el reencauche.

La estrategia de traer a las nuevas películas figuras icónicas de sagas históricas pareciera no solo despertar la nostalgia sino también contribuir con la reactivación de un sector altamente golpeado por la pandemia.

Ya lo vimos este año con los 'Cazafantasmas' que trajeron de vuelta a los icónicos personajes de la película original de 1984. Jason Reitman, hijo del director de la cinta original, construyó una historia a manera de homenaje a estos personajes que han rondado su casa desde siempre y le salió bien. La cinta logra un buen equilibrio entre las nuevas generaciones y los que crecimos tarareando el tema de Ray Parker Jr.

Rápidos y Furiosos , una de las sagas mas taquilleras de la historia, se volvió especialista en revivir muertos. Ya lo habían hecho con el personaje de Leticia, interpretada por Michelle Rodríguez y en la última entrega otro personaje, Han, que según la historia había fallecido en un accidente, volvió a la acción por obra y gracia de un guion lleno de vericuetos y giros algo forzados.

El próximo año varias películas van a apelar a la nostalgia y el reencauche. Muchos de mi generación estamos aguardando desde 2019 por el regreso de Maverick, el histórico personaje de Tom Cruise en Top Gun, tres décadas después surcará de nuevo los cielos de la pantalla grande.

Publicidad

La nueva entrega de 'Jurassic World: Dominion', también anuncia que revivirá los personajes de la primera cinta de Steven Spielberg . Así que veremos de nuevo a Sam Neil, Laura Dern y Jeff Goldblum, los protagonistas que tuvieron el primer encuentro con los gigantes digitales.

La quinta entrega de 'Scream', la saga de terror creada por el maestro Wes Craven y que regresa en 2022, también ha confirmado que volverán todos los actores de la primera cinta de 1991 intentando revivir una franquicia y un personaje que se desvirtuó con las parodias de 'Scary Movie'.

Y por supuesto hay que hacer referencia al regreso de 'The Matrix', dirigido por Lana Wachowsky. Buena parte del interés generado por esta mega producción de Warner Bros. es ver de nuevo en pantalla a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss retomando sus roles de Neo y Trinity, sumergiéndose otra vez en la 'Fuente'. Para Miguel Garzón, cinefanático, periodista y analista de BluRadio y LaCajadelosComics, la película está bien dentro del universo Matrix, pero la considera innecesaria.

Y ahí surge la gran pregunta: ¿son necesarios estos regresos? ¿nos vamos a llenar de reencauches? La respuesta la puede entregar 'Spider-Man, No Way Home'

¡Alerta: están a punto de entrar en zona de spoilers de Spiderman!

Publicidad

Uno de los grandes atractivos de la cinta dirigida por Jon Watts era la aparición de varios de los villanos de las películas anteriores. Por eso pudimos ver en acción de nuevo al Duende Verde, Electro, El Lagarto y al Dr. Octopus.

Abrir la puerta del multiverso de Marvel era por supuesto darle vía libre a lo que soñaban los fans, tener en la misma película a los tres actores que han interpretado al superhéroe arácnido en este siglo.

Tobey Maguire, Andrew Garfield Y Tom Holland fueron los ingredientes de un cóctel que embriagó de felicidad a los millones de fans que ansiaban ese momento.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME 2021 de Jon Watts Tom Holland. d'apres le comics de Steve Ditko & Stan Lee based on the comics by Steve Ditko & Stan Lee COLLECTION CHRISTOPHEL � Matt Kennedy - Sony - Marvel Studios - Pascal Pictures - Columbia Pictures (Photo by Matt Kennedy / Collection ChristopheL via AFP) AFP

¿Emocionante?, sí. ¿Inesperado?, no. Ya se sabía o se intuía, lo que no se sabía era cómo iban a aparecer e interactuar entre ellos. Sony Pictures nos llevó durante todo el año previo al estreno de la cinta por un campo lleno de especulaciones, teorías, conspiraciones; muchas de ellas absurdas, otras no tanto.

La película es complaciente con los fans. Los monta en un carrusel de emociones y sentimientos, los pone contra la pared y al final los deja satisfechos.

Publicidad

'Spider-Man, No Way Home', recurre también a la fórmula del luto, que ya habíamos experimentado. El Spider-Man de Maguire enterró al tío Ben, el de Garfield no pudo salvar a su novia Gwen y el de Holland tiene que sufrir la desaparición de su tía, un ingrediente dramático que justifica venganza y decisiones.

Y vuelvo a citar a Miguel Garzón, ¿era necesario traer a los dos spiderman anteriores para darle peso a esta película?

A la luz de los números parece que sí. 'Spider-Man: No Way Home' se convirtió en el tercer mejor estreno de la historia. Solo por eso habría que decir que sí, pero ¿se convertirá en ley la estrategia del reencauche?

El espectador tiene la última palabra.

Un comentario final: las escenas poscréditos son cada vez menos interesantes.