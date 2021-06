El Conjuro 3: entrevista exclusiva con los protagonistas de una película de terror para "valientes"

Se estrena en Colombia 'El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo' , una cinta de terror dirigida por Michael Chaves y producida por el exitoso James Wan.

Uno de los puntos más aterradores es que está basada en hechos reales sucedidos en Estados Unidos, a mediados de la década de 1980.

Se trata de una escalofriante historia de terror, homicidio y maldad desconocida que conmocionó incluso a los expertos investigadores de lo paranormal en la vida real, Ed y Lorraine Warren.

Uno de los casos más espectaculares en sus expedientes empieza con la lucha por el alma de un niño, un hecho que los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto y marca la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que el sospechoso de un homicidio alegaría posesión demoniaca en su defensa.

1 of 1 El Cinefanatico Luis Carlos Rueda en entrevista exclusiva con Vera Farmiga y Patrick Wilson

Luis Carlos Rueda, periodista de Noticias Caracol experto en cine, habló en exclusiva con Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes les dan vida a los esposos Warren, protagonistas de la saga.

Publicidad

Es un placer conocerlos. Lo primero que debo decir es que la película es aterradora. ¿A ustedes les gusta asustar a la gente, es verdad que disfrutan asustando al público?

Vera Farmiga:

Me encanta, Luis. Si estuvieras aquí, en mi apartamento, tomaría cualquier oportunidad para hacerte gritar. Me ha gustado asustar a las personas desde niña, yo atormentaba a mi prima Adriana, solo pregúntale.

Patrick Wilson:

Yo solo asusto a Vera, ni siquiera asusto a mis hijos, ellos se molestarían conmigo. “¡¿Por qué haces eso, papá?!”. Así que sí, siento placer al asustar a la gente con estas películas.

Esta historia está basada en hechos reales, eso la hace más aterradora. ¿Qué opinas, Vera?

Vera Farmiga:

Sí, es aterrador. Solo piénsalo, no puedo imaginar a mi familia pasando por algo como esto. ¿Sabes? Oyes las historias, oyes lo que pasa, oyes sobre lo que han tenido que pasar estos niños, ves por lo que esta pareja tuvo que pasar y piensas en la vida después de la prisión, todo es muy alocado.

Ustedes conocieron a la verdadera Lorain Warren. ¿Cómo definirla, Patrick?

Publicidad

Patrick Wilson:

Sí, los dos tuvimos la oportunidad de conocerla, Vera podría hablar de su relación con ella; por mi parte me gustaba ir a su casa, hablar con ella, con su yerno Tonny y su hija Judi, y cada vez que estábamos ahí tratamos de tomar un fragmento de algo para dárselo a James, principalmente para la primera y segunda entrega de esta película, porque ella no pudo estar con nosotros para esta tercera parte. Fue interesante ver cómo Ed pintaba y fue algo con lo que no tratamos en la primera película, así que una vez dije que sería interesante si incluíamos sus pinturas en esta entrega y pienso que por eso James me puso a pintar en la segunda parte, que luego se convierte en Valak, la monja, así que todo eso fue para hacer más real esos pequeños momentos, esos personajes, esas personas reales, como... “ey, ella tiene pollos en su casa, ¿podemos incluir pollos en la película?”, y luego habrían pollos en todas las películas, así que sí. Vera podría hablarte sobre cómo fue su relación con ella seguramente.

Vera Farmiga:

Sí, nunca sabías cuáles de estos momentos de matices estarían incluidos dentro de la franquicia.

Finalmente, El Conjuro es una muy importante saga de terror. ¿Cuál es la clave del éxito de esta saga?

Vera Farmiga:

Yo creo que es una franquicia única, no es exclusivamente una historia de terror, no puedes decir que es una película de solo un género, hay muchos géneros incluidos. Especialmente en esta tercera parte, podría ser una historia de suspenso o podría ser una historia de amor y romance y, al mismo tiempo, ser una historia aterrorizante.

Patrick Wilson:

Sí, pienso que hay muchos términos técnicos que podríamos desglosar, como la propia estructura de la película, el seguimiento de los chicos buenos, y todo eso es válido y cierto, pero pienso que, sobre todo, con cualquier película pretendes crear un reemplazo como género; por ejemplo, en una comedia romántica quieres exponer un drama y alcanzar a la mayor cantidad de gente. Es igual que con una película de terror y una de las más grandes razones por la cual esta película supera todo eso es por el cariño, las relaciones y la atención de cada personaje, y pienso que eso es vital, específicamente entre Ed y Lorraine, pero también con la familia en la primera película. La interacción entre Ron y yo, Vera y Madison, en la segunda, son relaciones muy importantes, porque cuando lideras un personajes con cariño, puedes ir tan oscuro como quieras; el mejor cumplido que he recibido por parte de la gente es que me digan “sabes, no me gustan las películas de terror, pero sí me gustan las películas de El Conjuro”, y con eso sientes que lo has hecho bien.