‘El Exorcista’ tendrá tendrá una secuela, 50 años después de su estreno

El clásico del cine de terror ‘El Exorcista’, de 1973, dirigida por William Freidkin, tendrá una secuela para el año 2023, en conmemoración al aniversario número 50 del estreno del primer filme.

Los encargados de este proyecto son el director David Gordon Green y el productor Jason Blum, quienes fueron responsables del reinicio de la saga de terror 'Halloween' en 2018.

Blum, en una entrevista para Den of Geek, dijo que esta nueva película no tendrá casi relación con las cuatro secuelas y la serie de televisión que se realizaron después del ‘El Exorcista’, “será como la secuela de 'Halloween' de David”, manifestó.

“Creo que va a sorprender gratamente a todos los escépticos. Tuvimos muchos escépticos sobre 'Halloween' y David les dio la vuelta, y creo que va a darle la vuelta con ‘El Exorcista’”, declaró Blum.

Por ahora no se sabe nada acerca de la trama o el elenco de esta nueva película, pero de acuerdo con el portal Den of Geek, el director original de la primera película, William Freidkin, dijo que no va a participar en este nuevo proyecto.