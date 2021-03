“El homenaje que se le rinde a Héctor para mí es muy emocionante, pero doloroso”: Cecilia Faciolince

“Que haya podido conocer mucha gente, la que vaya a ver esta película, que vaya a tener la oportunidad de conocer a un hombre bueno, que fue mi marido, a un hombre que trabajó tanto por la salud pública”, es emocionante, sostuvo Cecilia Faciolince, la mujer de la que se enamoró el médico, líder social y hombre de familia Héctor Abad Gómez, el personaje central de ‘El olvido que seremos’, que ganó un premio Goya.

“Desde que lo conocí dije ‘con un hombre así es quisiera casarme’, le dije, y él me dijo que no, que era mejor que me buscara otro que tuviera más platica”, recuerda entre sonrisas el inicio de este amor.

“Este homenaje que se le rinde a Héctor para mí es muy emocionante, muy satisfactorio, pero doloroso, así es la vida”, reconoce sobre la cinta colombiana.

Siempre estuvo presente en las grabaciones y entabló una bonita relación con Patricia Tamayo, la actriz que la personificó.

Ambas recuerdan un día en que Cecilia fue a la grabación “que era en Medellín, que era el punto donde asesinaron a Héctor. Estaba mi hijo y varios de Caracol y se asustaron de que yo llegara porque había llegado el momento más triste de la grabación, pero realmente fue satisfactorio estar en ese momento, porque era como estar acompañándolo”, cuenta.

Esta mujer valiente e inspiradora de 95 años, llena de recuerdos, ahora solo espera que la gente disfrute de esta, su historia.

Y para Patricia Tamayo, que lleva más de 25 años de carrera artística, “fue muy bonito porque tener la suerte, y no se da mucho, de interpretar a un personaje que está vivo, con el que uno puede hablar, puede verse, es una maravilla. Yo tuve la oportunidad de verme con Cecilia antes de empezar el rodaje”.