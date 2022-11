‘El olvido que seremos’ llega a las salas de cine de Estados Unidos

‘El olvido que seremos’, la película de Fernando Trueba, producida por Caracol Televisión, llegó a las salas de cine de Estados Unidos.

El teatro Quad en Nueva York abrió sus salas para el lanzamiento de la película que muestra lo que fue la realidad de la violencia en Colombia al público estadounidense.

Historias como la de ‘El olvido que seremos’ son mucho más que una película. Son un aporte a la construcción de memoria, llevada al cine gracias al cuidadoso y respetuoso trabajo de Fernando Trueba, quien supo cómo transmitir en imágenes el espíritu de la obra de Héctor Abad Faciolince.

“Cuando hay un libro tan bueno es estúpido hacer una película, es completamente estúpido porque estas comprando papeletas para pegártela, para el desastre. Pero eso que es verdad, luego me sentí que era una cobardía también, yo amaba mucho al personaje del libro, al señor Abad y me parecía que había que seguir contando quién es ese señor y contando esa historia y esa parte de Colombia”.

Lo dice el maestro Fernando Trueba en el corazón de Manhattan. La ocasión no puede ser mejor, el lanzamiento de la película en salas de cine en Estados Unidos. ‘Memories of my father’ tenía que estar allí.

“Es muy importante que el cine hable de gente decente. Estamos siempre haciendo películas o viendo películas de psicópatas, de tarados, de gente de una maldad casi yo te diría inexistente”, reflexiona Trueba.

La película llega a Estados Unidos luego de recorrer un camino lleno de reconocimientos como los Premios Platino, los Macondo e incluso un premio Goya.

En Estados Unidos ‘El olvido que seremos’ estará 30 días en salas de cine y luego en plataformas de streaming.