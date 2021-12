El reto de interpretar a Venus y Serena Williams en 'King Richard'

Las actrices infantiles Sniyya Sidney y Demi Singleton tocan el cielo de Hollywood con la interpretación de Venus y Serena Williams en la cinta 'King Richard'. No es para menos, no solo lograron los papeles más importantes de sus carreras hasta el momento, sino que también actuaron al lado del reconocido Will Smith .

Singleton, quien interpreta a Serena Williams, aseguró que la película es una historia inspiradora al contar los primeros años de entrenamiento y formación de las estrellas del tenis, abordando temas como la unión y la resiliencia.

"Serena y Venus pasaron por muchas cosas desde muy niñas y no era fácil, pero su sistema de apoyo fue su familia. Ellos se aseguraban de que ellas disfrutaran y no sintieran la presión de hacer las cosas. Y eso es importante: eran niñas y pudieron disfrutar su niñez haciendo lo que aman”, comentó la actriz de 14 años.

Interpretar a dos de las mujeres más importantes en la historia del deporte fue un gran reto para las actrices, sobre todo en las escenas jugando tenis. Saniyya Sidney, quien a sus 15 años le dio vida a Venus Williams, ganadora de 7 títulos de Grand Slam, habló de la reacción que tuvieron Venus y Serena cuando vieron 'King Richard': “Les encantó, incluso lloraron, lo que significa muchísimo para nosotras considerando que es la historia de ellas, y eso era lo que queríamos que pasara, que vieran la película y sintieran todas las emociones”, expresó la joven actriz.

Para la crítica, el actor Will Smith podría recibir su primer Premio Óscar por su personaje de Richard Williams, el padre y responsable del éxito de Venus y Serena Williams en el tenis mundial. Sobre su impecable trabajo, así se refirieron las actrices: "Creo que todos nos dimos cuenta qué tan entregado estaba al personaje. Incluso, cuando estábamos fuera del set, él seguía siendo Richard”, comentó Demi.

“Sí, hizo un trabajo asombroso. Creo que todos nos inspiramos con su actuación, a ser mejores cada día, mejores que ayer”, agregó Saniyya.

'King Richard' está en cartelera en salas de cine a nivel nacional.