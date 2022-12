'El último hombre sobre la Tierra': John Alex Toro contó cómo fue trabajar con Laura Acuña

Se estrena en las salas de cine en Colombia ‘El último hombre sobre la Tierra’, la esperada comedia decembrina de Dago García y protagonizada por John Alex Toro y Laura Acuña, quien debuta en la actuación.



En entrevista con Noticias Caracol, John Alex Toro y Laura Acuña dieron algunos detalles de esta nueva película.

¿Qué se sentirá ser el último hombre sobre la tierra?

“A mí que me gusta hablar hasta por los codos, creo que me volvería loco. En el caso del personaje que interpreto solo se dedica a comer, beber, dormir, no necesitar dinero”, respondió Toro, quien interpreta a Piquiña en la cinta.

¿Qué haría si el último hombre sobre la tierra fuera de todo, menos de su agrado?

Laura Acuña dijo que “nos tocaría llevarnos bien, porque un solo humano sobre la tierra, creo que sí es muy aburrido quedarse solo”.

En ‘El último hombre sobre la Tierra’, Liliana, una hermosa y sofisticada ejecutiva en busca del amor verdadero, es cortejada por Piquiña, un tipo ordinario, atrevido y nada atractivo.

Cuando Liliana despierta de la resaca navideña, descubre que un suceso apocalíptico le ha dejado solo dos opciones: mejor sola o mal acompañada.

El debut actoral de Laura Acuña tomó por sorpresa hasta a sus compañeros de set.

“Saber que iba a tener una compañera que no tenía experiencia en el set me dio un poquito de nervios, pero Laura superó todas las expectativas”, expresó Jhon Alex Toro.

Acuña agregó: “En la presentación yo tengo la conducción y el poder del micrófono, entonces yo voy conduciendo todo, aquí no, aquí hay muchas más personas”.

‘El último hombre sobre la Tierra’ es una cinta divertida que deja varios mensajes.

“Es una película un poco apocalíptica, donde desaparece toda la humanidad y solo quedan dos personas sobre la Tierra. Se parece mucho a lo que vivimos en la pandemia”, comentó Rodrigo Candamil, actor en este filme.

‘El último hombre sobre la Tierra’ cuenta con el apoyo de Caracol televisión y ya está en salas de cine de Colombia.